Отари Саркисян, 22 апреля 2021, 19:19 — REGNUM Президент Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию 2021 года уделил внимание развитию внутреннего туризма и созданию новых туристических кластеров. В этом должна помочь новая программа льготных кредитов на реконструкцию и строительство гостиниц и других объектов инфраструктуры. Такая поддержка должна дать новый импульс развития и малым городам, таким как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск.
По сообщению калужского телеграм-канала «ПроходяМиМо», «Таруса, во второй раз за свою историю получает уникальный шанс для прорыва. В 1956 году писатель Константин Паустовский написал открытое письмо, в котором указал, что Тарусе, как культурному центру, необходима государственная поддержка. В результате Совет министров РСФСР вынес постановление о помощи городу, предоставив возможности, которые, к сожалению, тогда не были реализованы».
С калужской Тарусой, основанной в 1246 году, напрочно связана история жизни и творчества Константина Паустовского, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Василия Поленова, Святослава Рихтера, Бориса Мессерера, Николая Заболоцкого, Виктора Борисова-Мусатова и других. Таруса также известна своей народной вышивкой — знаменитой цветной перевитью. Работы местных умелиц представлены в коллекциях Русского музея, Музея народного искусства НИИХП и Музея этнографии в Санкт-Петербурге, выставлялись на европейских выставках моды.
И ещё у Тарусы имеется хорошая возможность межрегионального кластерного развития. Ведь через реку Оку в соседней деревне Страхово Заокского района Тульской области находится музей-усадьба Василия Поленова, до которой от Тарусы всего-то пять километров. Соединив два этих культурных центра в единый туристический кластер, власти регионов могли бы продемонстрировать пример уникального межрегионального культурного и туристического взаимодействия, отмечает «ПроходяМиМо».
Как информируют калужские СМИ, 16 апреля вступил в силу приказ Министерства культуры РФ о включении города Боровска в перечень исторических поселений федерального значения. Боровск был основан на границе
По мотивам туристических новаций применительно к Калужской области телеграм-канал «Сорок_А» заключает: «В своем послании президент упомянул Боровск и Тарусу в числе городов, имеющих большой туристический потенциал. Для таких точек туристического роста будут выделены специальные федеральные субсидии. Ждём появления на горизонте ушлых «менеджеров», готовых освоить федеральные миллиарды».
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