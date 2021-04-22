22 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Отари Саркисян, , 19:19 — REGNUM Президент Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию 2021 года уделил внимание развитию внутреннего туризма и созданию новых туристических кластеров. В этом должна помочь новая программа льготных кредитов на реконструкцию и строительство гостиниц и других объектов инфраструктуры. Такая поддержка должна дать новый импульс развития и малым городам, таким как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск.

Иван Семёнович Куликов. Улицы и переулки Мурома. 1914

«Боровск и Таруса практические стали частью Золотого кольца России. Для их развития мы сможем привлекать ресурсы новых инфраструктурных кредитов, а также сможем направить их на развитие других населенных пунктов. Чтобы получить инфраструктурный кредит, важно было услышать из уст президента России о том, как регионы будут справляться со своими долгами: коммерческими и не коммерческим. И как эти объемы — 500 млрд рублей — будут распределяться между регионами? Здесь было сказано очень важное: будут поддержаны те регионы, которые стремятся к самодостаточности. Они получат более широкий доступ к инфраструктурным кредитам на 15 лет под очень низкий процент», — сказал 21 апреля калужский губернатор Владислав Шапша во время своей традиционной прямой линии в социальных сетях.

По сообщению калужского телеграм-канала «ПроходяМиМо», «Таруса, во второй раз за свою историю получает уникальный шанс для прорыва. В 1956 году писатель Константин Паустовский написал открытое письмо, в котором указал, что Тарусе, как культурному центру, необходима государственная поддержка. В результате Совет министров РСФСР вынес постановление о помощи городу, предоставив возможности, которые, к сожалению, тогда не были реализованы».

Троицкий собор женского монастыря. Муром Kwinto

С калужской Тарусой, основанной в 1246 году, напрочно связана история жизни и творчества Константина Паустовского, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Василия Поленова, Святослава Рихтера, Бориса Мессерера, Николая Заболоцкого, Виктора Борисова-Мусатова и других. Таруса также известна своей народной вышивкой — знаменитой цветной перевитью. Работы местных умелиц представлены в коллекциях Русского музея, Музея народного искусства НИИХП и Музея этнографии в Санкт-Петербурге, выставлялись на европейских выставках моды.

И ещё у Тарусы имеется хорошая возможность межрегионального кластерного развития. Ведь через реку Оку в соседней деревне Страхово Заокского района Тульской области находится музей-усадьба Василия Поленова, до которой от Тарусы всего-то пять километров. Соединив два этих культурных центра в единый туристический кластер, власти регионов могли бы продемонстрировать пример уникального межрегионального культурного и туристического взаимодействия, отмечает «ПроходяМиМо».

Как информируют калужские СМИ, 16 апреля вступил в силу приказ Министерства культуры РФ о включении города Боровска в перечень исторических поселений федерального значения. Боровск был основан на границе XIV—XV веков как один из центров Серпуховско-Боровского княжества. В 2000 году калужский Боровск вошёл в список исторических городов России, в 2017 году ему присвоено почетное наименование «Город воинской доблести». В 2020 году Боровск стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди достопримечательностей Боровска, пользующихся особым вниманием туристов: музей-квартира известного космиста Константина Циолковского, храм Пресвятой Богородицы, Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, деревянная церковь Покрова, памятный камень героям Куликовской битвы, памятник адмиралу Сенявину, храм в честь святых Бориса и Глеба, Рождественская церковь и другие объекты культурного и исторического наследия.

Деревянная церковь Покрова на Высоком в Боровске Belliy

По мотивам туристических новаций применительно к Калужской области телеграм-канал «Сорок_А» заключает: «В своем послании президент упомянул Боровск и Тарусу в числе городов, имеющих большой туристический потенциал. Для таких точек туристического роста будут выделены специальные федеральные субсидии. Ждём появления на горизонте ушлых «менеджеров», готовых освоить федеральные миллиарды».

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