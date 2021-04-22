Тула, 22 апреля 2021, 17:26 — REGNUM Соглашение о реализации в Тульской области акселерационной программы «Экспортный форсаж» подписали 22 апреля заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соглашение позволит компаниям региона с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на экспорт.
В рамках визита в Тульскую область гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной в центре «Мой бизнес» состоялся круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса, обсуждались перспективы развития экспорта в регионе.
Глава региона также поблагодарил Веронику Никишину за поддержку экспортеров региона и возможность включиться в программу «Экспортный форсаж». Как отметила руководитель Российского экспортного центра, на данный момент программа работает в 25 регионах, в 2020 год в неё включились около 250 компаний сегмента МСП.
Вероника Никишина и заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин также посетили производство компании «Презент Упаковка». Завод является лидером российского рынка гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги. Также состоялись панельные сессии для представителей таможни, Торгово-промышленной палаты и экспортеров. Участники обсудили образовательные программы Школы экспорта в Тульской области, развитие электронной коммерции и механизмы господдержки экспортеров из числа малого и среднего бизнеса на базе тульского Центра поддержки экспорта.