Тула, , 17:26 — REGNUM Соглашение о реализации в Тульской области акселерационной программы «Экспортный форсаж» подписали 22 апреля заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соглашение позволит компаниям региона с помощью опытных наставников и тренеров в ускоренном режиме выйти на экспорт.

Тульская область присоединится к программе «Экспортный форсаж» Управление пресс-службы правительства Тульской области

В рамках визита в Тульскую область гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной в центре «Мой бизнес» состоялся круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса, обсуждались перспективы развития экспорта в регионе.

«В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2024 году увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд долларов», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

«Цифровизация — наш приоритет. Российский экспортный центр запустил информационную систему «Одно окно», благодаря которой экспортеры могут получить целый спектр услуг в онлайн-формате. Тульский центр поддержки экспорта скоро присоединится к этой системе. Соглашение, которое сегодня подписано, обеспечит новые компетенции и методологическую поддержку нашим компаниям для выхода на внешние рынки», — добавил тульский губернатор.

Глава региона также поблагодарил Веронику Никишину за поддержку экспортеров региона и возможность включиться в программу «Экспортный форсаж». Как отметила руководитель Российского экспортного центра, на данный момент программа работает в 25 регионах, в 2020 год в неё включились около 250 компаний сегмента МСП.

«Мы планируем запуск программы в 65 субъектах Российской Федерации, произойдет это до 2024 года согласно Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — добавила Никишина.

Вероника Никишина и заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин также посетили производство компании «Презент Упаковка». Завод является лидером российского рынка гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги. Также состоялись панельные сессии для представителей таможни, Торгово-промышленной палаты и экспортеров. Участники обсудили образовательные программы Школы экспорта в Тульской области, развитие электронной коммерции и механизмы господдержки экспортеров из числа малого и среднего бизнеса на базе тульского Центра поддержки экспорта.