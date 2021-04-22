Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Малый вертолет Ingenuity совершил второй полёт на Марсе, через несколько дней после того, как вошел в историю совершив первое в истории парение машины за пределами Земли. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Известно, что взлёт на пять метров прошел успешно, и аппарат совершил благополучную посадку. Также отмечается, что аппарат практиковал развороты и работу камер в воздухе. Данные маневры носили тренировочный характер.

Напомним, что малый вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity будет использоваться для изучения возможности использования винтокрылых летательных аппаратов в разреженной атмосфере Марса.

Планируется, что 1,8-килограммовый вертолёт совершит несколько коротких перелётов в течение месяца. Марсоход Perseverance в это время будет оставаться рядом с Ingenuity, чтобы фиксировать его передвижения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля вертолёт Ingenuity успешно отделился от марсохода Perseverance.