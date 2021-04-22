Москва, , 17:25 — REGNUM Прекращение регулярного чартерного авиасообщения между Россией и Турцией не привело к росту цен на отдых в РФ. Об этом 22 апреля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам представителя туриндустрии, резкий рост цен на курортах Краснодарского края и Крыма действительно произошел, но эти случаи носили единичный характер.

«Мы можем сказать, что тотального среднерыночного повышения цен на майские праздники не зафиксировано. Были единичные случаи. Все они стали публичными. Это не более 10−15 случаев, когда объекты сразу после закрытия Турции повысили цены. Но если смотреть общую среднерыночную цену, рост по нашим оценкам, составил не более 1,5−2%. Это не то повышение цен, которое позволяет говорить о злоупотреблении ситуацией», — заявила Ломидзе.

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