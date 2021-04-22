Нейпьидо, , 17:19 — REGNUM Число голодающих в Мьянме может вырасти в два раза в ближайшие месяцы из-за обострения нехватки продовольствия на фоне экономических и политических потрясений в стране. Об этом сообщает 22 апреля Nikkei Asian Review со ссылкой на новый доклад Всемирной продовольственной программа ООН.

Агентство ООН отмечает, что в ближайшие три-шесть месяцев в Мьянме ещё до 3,4 миллиона человек столкнутся с голодом в дополнение к почти 3 миллионам человек, которые уже страдают от отсутствия доступа к продовольствию.

Отмечается, что нарушения прав человека после переворота в Мьянме сопровождаются ростом безработицы и повышением цен на продукты питания. Вместе с сохраняющимися опасениями, связанными с распространением COVID-19, эти факторы ускоряют ухудшение экономического положения и ведут к гуманитарному кризису в стране.

В ООН подчёркивают, что экономика Мьянмы уже серьёзно пострадала от пандемии в 2020 году, при этом четверть населения страны находится за чертой бедности, а ещё треть относится к уязвимой категории.

Для того чтобы справиться с надвигающимся гуманитарным кризисом, агентство ООН запросило дополнительно $106 миллионов на создание чрезвычайных запасов продовольствия.