Киев, , 17:17 — REGNUM Украина намерена использовать саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, чтобы доказать серьёзность своих евроатлантических намерений, заявил 22 апреля министр обороны страны Андрей Таран.

Таран заявил, что такая задача важна в контексте того, что на следующем саммите НАТО лидеры государств-членов альянса фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет.

«Мы хотели бы еще раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, рассматриваемых в Брюсселе 14 июня», — сказал министр обороны.

Представитель Киева намекнул, что «мощным сигналом» в решениях саммита НАТО для мировой и европейской безопасности «могла бы стать демонстрация преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года, который декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии».

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины не раз заявляли, что рассматривают как задачу-максимум получение ПДЧ НАТО на грядущем саммите, а как задачу-минимум — официальное начало дискуссии о предоставлении такого плана.