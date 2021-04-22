Москва, , 17:20 — REGNUM Низкая доля лиц, поменявших путевки в Турции на российские, связан с отсутствием свободных мест на черноморских курортах РФ. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

Низкий процент замены, по словам представителя АТОР, обусловлен не столько неделанием менять средиземноморские курорты на черноморские, сколько ярко выраженным дефицитом комфортных мест на курортах в России. Туристический кешбэек привел к тому, что спрос на российские курорты вырос, поэтому свободных мест на майские праздники почти не осталось.

«Мест осталось очень мало. Те 15%, которые поменяли путевки в Турции на Россию, взяли последние места в дорогих отелях, либо удовлетворились чем-то дешевым. Именно этим и обусловлена низкая перебронировка с турецких туров на наши», — заявила Ломидзе.