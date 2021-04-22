Москва, , 17:13 — REGNUM В Москве в проактивном режиме открыли доступ к электронным медицинским картам жителям города, зарегистрированным на портале mos.ru. Об этом 22 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за год 2,3 млн москвичей уже начали пользоваться электронными медкартами. Чтобы получить доступ, они прошли «утомительную процедуру» авторизации.

«С сегодняшнего дня многим людям сделать это будет гораздо проще. Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учётную запись на портале mos.ru», — написал мэр.

Он рассказал, что решение коснётся 2,9 млн человек, уже верифицированных на портале мэра и правительства Москвы. Также авторизоваться можно при помощи учётных записей на портале госуслуг и в Сбере.

Всего электронными медкартами начнут пользоваться 5,2 млн человек — около 40% жителей Москвы.