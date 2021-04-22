Москва, , 17:12 — REGNUM Чтобы сохранить свою гегемонию, Америке нужен образ врага, убеждающий ее сателлитов в неизбежности войны, от которой их могут спасти только США, заявил 22 апреля советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью еженедельнику «Звезда».

По его словам, США уже официально определили в своих доктринальных документах, что противниками США являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

«Ничего подобного не было даже на пике холодной войны», — отметил Андрей Ильницкий.

При этом он пояснил, что практика «коллективного Запада» по силовому навязыванию своей воли другим никуда не исчезла, но переформатировалась в практику организации государственных переворотов, как на Украине, в Венесуэле и в Белоруссии.

В то же время наблюдается откровенное международное хамство, когда США и их сателлиты «цепляют» Россию без всякого повода.

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