Мадрид, , 17:12 — REGNUM Президент футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес заявил, что «один из шести ведущих клубов Английской Премьер-лиги не проявлял интереса к Суперлиги, из-за чего остальные команды из Англии отнеслись с недоверием к новому турниру». Об этом 22 апреля Перес заявил в эфире радиостанции Cadena Ser.

Также функционер добавил, что руководство клуба из Манчестера причастно к агитационной пропаганде против европейской Суперлиги.

20 апреля Суперлига распалась из-за недостатка клубов, которые были бы готовы играть в турнире вопреки санкциям УЕФА.