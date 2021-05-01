О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM .

Эпидемиологи предупреждают о том, что небольшое повышение заболеваемости COVID-19 может быть вызвано не третьей волной коронавируса, а весенним сезоном.

При этом лидером в антирейтинге по данному числу является Москва: столица, показавшая к началу апреля спад, затем вновь начала фиксировать небольшое повышение количества заражённых — около 2−2,5 тысячи ежедневно. Столичный мэр Сергей Собянин предложил стимулировать пожилых вакцинироваться во избежание жесткого локдауна в Москве — например, давать привитым людям старше 60 лет скидки в магазинах и другую поддержку на оплату товаров и услуг.

Пандемия коронавируса в России продолжается. Ежесуточный показатель заражения вирусом колеблется в районе 8−9 тысяч по стране.

Вакцинация от коронавируса пройдёт 24 и 25 апреля с 10:00 до 14:00 по местному времени (08:00 до 12:00 мск) в порядке живой очереди без предварительной записи. Чтобы сделать прививку, нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Перед вакцинацией пациент должен заполнить анкету. На ведениеу второго компонента будут записывать в городскую поликлинику № 4.

Жители Тюмени и гости города могут бесплатно пройти экспресс-обследование на коронавирус и сделать прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре «Гудвин». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Об этом: Выпускные в челябинских детсадах и школах пройдут без родителей

В Челябинской области выпускные для воспитанников детских садов и учащихся школ пройдут с ограничениями. Об этом заявила журналистам замминистра образования региона Елена Коузова .

Читайте подробнее: В Челябинской области не выявили повторного заражения коронавирусом

Она отметила, что если такие случаи имеются, то они должны быть зафиксированы лабораторно. Но в лабораториях не обнаружили повторного заражения.

В Челябинской области не подтверждены случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт .

Чиновница отметила, что нескольких граждан болезнь настигла между первой и второй вакцинациями. Кроме того, есть случаи, когда люди заболевали после второй прививки, но до формирования иммунитета.

В Челябинской области несколько человек после вакцинации заболели COVID-19. Эту информацию журналистам подтвердила первый замгубернатора Ирина Гехт .

Читайте подробнее: В России не обнаружен индийский штамм коронавируса

«По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено», — сказал ученый, слова которого приводит ТАСС.

Факты инфицирования индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, обладающим сразу двумя мутациями, не зафиксированы на территории России, 22 апреля заявил глава научной группы по разработке методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Подробности в материале: В Бурятии число больных COVID-19 сократилось до 552 человек

В Бурятии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 978. Об этом утром 23 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

В Якутию поступило с начала массовой иммунизации от коронавируса более 110 тыс. доз вакцины.

Подробности в материале: На Сахалине выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

На Сахалине выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Роспотребнадзор сообщил, что заболел турист, вернувшийся из Турции.

Самый крупный на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, развернутый на базе клинической больницы №4 во Владивостоке, с 26 апреля прекратит прием новых пациентов с COVID-19.

Подробности в материале: В Алтайском крае COVID-19 унёс жизни почти трёх тысяч человек

Тяжелобольных насчитывается 196 (+3 за последние сутки), из них 87 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 900 человек, +7 за последние сутки) и ОРВИ (28 377 человек, +73 за последние сутки).

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2913 человек, причём семь из них добавили в сводку за последние сутки.

Об этом: В Ульяновской области выявлено ещё более 80 носителей коронавируса

В Ульяновской области под наблюдением в условиях пандемии коронавируса остаются почти 8,1 тыс. жителей.

Ряд санитарных требований содержит обязательную сдачу теста на выявление коронавирусной инфекции, однако не предусматривает разделения на привитых и непривитых, заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева .

Читайте подробнее: В Приамурье выявили ещё 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Приамурье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 11). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 204 человек.

Подробности в материале: В Алтайском крае прививки от COVID-19 получили более 167 тысяч человек

Также известно, что из общего числа 74 263 человека (+1 за последние сутки) получили первую прививку и 93 221 человек полностью привиты (+4207 за последние сутки).

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 23 апреля от коронавируса привились уже 167 484 человека (+ 4208 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

В Ульяновскую область продолжает поступать вакцина от COVID-19. Помимо «Спутника V» («ГамКовидВак»), регион впервые получил другой вид вакцины — «КовиВак».

Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM.

Об этом: В Кузбассе выявлены ещё 67 носителей коронавируса

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 23 апреля, за прошедшие сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 69 случаев.

Читайте также: В Хакасии подтверждено ещё 24 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 24 человек, выздоровели девять человек. Об этом сообщили 23 апреля в республиканском правительстве.

В Ульяновске состоится очередная ярмарка, на этот раз — предпасхальная. Напомним, первые ярмарки в городе проходили с учётом санитарно-эпидемических требований.

В Бурятии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 36 978.

Также, судя по данным оперативного штаба на 23 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 65 395 человек (+144 за последние сутки). Госпитализированы 1304 пациента (+18 за последние сутки).

В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2299 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

Новый штамм может быть более заразным, чем бразильский или южноафриканский. Его уже обнаружили в Британии. 21 апреля в Индии выявили ещё один новый штамм COVID-19, а позднее сразу в трёх регионах страны обнаружили тройную мутацию, вызванную объединением трёх штаммов.

В России не обнаружили индийский штамм коронавируса. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов .

Региональное управление Роспотребнадзора по Туве рекомендовало перенести на год проведение международного фестиваля живой музыки «Устуу-Хурээ». По словам руководителя ведомства Людмилы Салчак , вопрос уже согласован с министерством культуры.

Форма для подгрузки данных ПЦР-тестов доступна по ссылке .

Сроки сдачи тестов: первый — в течение трёх дней со дня прибытия в Россию, второй тест — в течение пяти дней, но не раньше, чем через сутки после первого теста.

До 1 мая эта мера актуальна для тех, кто возвращается из Турции и Танзании. Со 2 мая — для всех россиян, которые возвращаются из других стран.

Прибывающим из-за границы гражданам России нужно сдать два теста на коронавирус. Такие правила начали действовать с 21 апреля.

С начала 2021 года из-за границы в Россию вернулись около 25 тыс. заболевших коронавирусом граждан страны. Это примерно 1% всех вернувшихся, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Подробности в материале: В Саратовской области за сутки выявили более 130 носителей коронавируса

В Саратовской области за сутки число выздоровевших превысило количество инфицированных коронавирусом и составило соответственно 219 и 135 человек. По состоянию на 23 апреля всего зарегистрировано 58 077 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 52 640 пациентов. Скончались 910 саратовцев.

Подробности в материале: В Удмуртии подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом

В Удмуртии по состоянию на утро 23 апреля выявили 65 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 63 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 378 случаев.

В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 23 апреля, скончались 605 человек. За сутки от осложнений, вызванных новой инфекцией, умерли 61-летняя и 89-летняя женщины.

Подробности в материале: В Удмуртии за сутки тесты на коронавирус сдали почти 4 тыс. человек

В Удмуртии по состоянию на 23 апреля провели 1 034 538 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3703 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4132 исследования.

В Удмуртии с момента начала вакцинации до 23 апреля прививку от коронавируса сделали 76 286 человек. Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте подробнее: Ещё десять жителей Калмыкии заразились коронавирусом

В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 23 апреля. Это на шесть случаев меньше, чем днём ранее.

Подробности в материале: В Еврейской АО ежесуточно выявляют по одному носителю коронавируса

В Еврейской АО продолжают выявлять ежесуточно единичные случаи заражения коронавирусом. За последние 24 часа в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось всего у одного человека, так же как и днём ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 23 апреля.

В Кемеровской области учреждена новая награда — нагрудный знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

За последние сутки проведено 332 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 511 804 человека.

По данным Роспотребнадзора, на 23 апреля 2021 года проведено свыше 127,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

С начала пандемии в регионе подтверждено уже 59 358 случаев. Выздоровели 53 709 пациентов.

В Челябинской области за 22 апреля выявили 112 носителей коронавируса. Это на одного больше, чем сутками ранее.

В Петербурге с 26 апреля 2021 года возобновится диспансеризация населения и проведение профилактических медосмотров, которые были временно приостановлены в середине ноября 2020 года в связи с подъемом в тот момент заболеваемости COVID-19.

На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 127,1 млн. Об этом 23 апреля сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Об этом: Российские авиакомпании понесли в 2020 году рекордные убытки

В России операционные убытки авиакомпаний по итогам 2020 года составили почти 200 млрд рублей. Об этом сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Читайте подробнее: В Карелии суточная выявляемость коронавируса не превышает 70 случаев

В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 63 новых носителя коронавирусной инфекции, что на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 23 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Коробки с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в холодильнике. Дарья Драй © ИА REGNUM.

Об этом: В Башкирии за сутки выявили 99 новых носителей коронавируса

Сообщается, что всего в республике выявили 34 691 случай заражения этой инфекцией.

99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Первый транш антиковидной вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз поступил в Пензенскую область, сообщает 23 апреля пресс-служба регионального минздрава.

Подробности в материале: В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В марте скончались 69-летняя женщина и мужчина 75 лет, проживавшие в Горно-Алтайске.

В Брянской области 23 апреля подтверждён 81 случай заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.

За последние сутки в России выявлено 8840 новых случаев коронавируса в 84 регионах . Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9407 человек.

В России на 23 апреля выявлено 8840 случаев коронавируса — оперштаб Москвы.

За последние сутки, 22 апреля, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 9407 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 371 214 человек.

Об этом: В России выявили коронавирус ещё у 8840 человек

За последние сутки в России выявили 8840 случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в Санкт-Петербург от COVID-19 скончались 37 человек, сообщили 23 апреля в федеральном оперштабе. Это стало самым высоким показателем суточной смертности для города в апреле текущего года.

Об этом: В Новосибирске родителей пустят на школьные выпускные

В Новосибирске родителям разрешат присутствовать на выпускных вечерах в школах и детских садах. Однако на входе в помещения им предстоит измерить температуру и обработать руки антисептиком. Также обязательно наличие масок и перчаток.

Читайте подробнее: В Ростовской области подтвердили ещё 238 случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области за последние сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 апреля. Это на один случая больше, чем днём ранее.

В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 апреля.

В Республике Крым подтвержден ещё 101 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 апреля. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 98 новых случаях заражения.

Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили коронавирус у 2502 человек

«Подтверждено 2502 новых случая заражения, госпитализировано 1059 человек, скончались 57 пациентов», — рассказали в штабе.

За минувшие сутки в Москве выявлено 2502 случая заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в оперативном штабе столицы.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил посетить каждого пожилого жителя региона для вакцинирования от коронавируса.

Подробности в материале: В Петербурге суточный показатель новых носителей коронавируса пошел в рост

За истекшие сутки в Петербурге выявлено 694 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 23 апреля в федеральном оперштабе. Это на 12 человек больше, чем было обнаружено сутками ранее, но почти столько же, сколько было два дня назад.

Читайте подробнее: В России за сутки выявили 8840 случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки на территории России было выявлено 8840 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки выявили 92 носителя коронавируса

В Пензенской области за минувший день число выявленных заражений коронавирусом составило 92 случая. За все время наблюдения инфекцию, по данным на 23 апреля, зарегистрировали у 44 288 жителей. Выздоровели после болезни 41 640 пациентов, за сутки — 85 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 605 жителей, двое — за последние 24 часа.

Читайте подробнее: В Чувашии стали чаще заражаться коронавирусом

23, 29 и 30 апреля в Чебоксарах в торговом центре «Каскад» пройдёт вакцинация первым компонентом вакцины «Спутник V».

Читайте подробнее: Четыре торговых центра в Москве открыли прививочные пункты

Ещё в четырёх московских торговых центрах открылись пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает 23 апреля оперативный штаб столицы.

Читайте подробнее: В Ленобласти вновь увеличилась смертность от ковида

За минувшие сутки в Ленинградской области лабораторным путём выявлено 87 новых носителей коронавируса, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Также в регионе зарегистрировано еще 13 летальных исходов от COVID-19, что стало одним из самых высоких суточных показателей в текущем месяце.

В Саратовской области за сутки зарегистрированы три новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 23 апреля жертвами COVID-19 стали 913 жителей региона.

Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе

ТОП-10 регионов по приросту числа заражённых SARS-CoV-2 по состоянию на 23 апреля 2021 года .

Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки / количество смертей с начала пандемии

ТОП-10 регионов по максимальному количеству смертей от коронавируса на 23 апреля 2021 года.

В Красноярском крае на сегодняшний день проведён 2 601 031 тест на коронавирус (3874 за сутки).

В столице выздоровели ещё 2123 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 980 003. Подтверждено 2502 новых случая заражения, госпитализировано 1059 человек, скончались 57 пациентов.

Оперштаб: по состоянию на 23 апреля ещё 2123 пациента вылечились от коронавируса в Москве.

За последние сутки в Мурманской области скончались три пациента с COVID-19, всего с начала пандемии — 1143.

С 23 апреля началась вакцинация от коронавируса в ТК «Садовод» на 14-м км МКАД, в гипермаркете «Глобус» в пос. Коммунарка, в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан» на Калужском шоссе и в «Леруа Мерлен» в Юдино.

Оперштаб Москвы: сделать прививку от коронавируса можно в четырёх ТЦ на вылетных магистралях.

11:42 23.04.2021

Массовые мероприятия в День Победы в Республике Крым состоятся — их проведение разрешил глава региона Сергей Аксёнов, который внёс соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.

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Об этом: Глава Крыма разрешил массовые мероприятия в День Победы

11:45 23.04.2021 В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем количество вылечившихся от болезни. Об этом: В Ульяновской области умерли ещё пять пациентов с коронавирусом

11:49 23.04.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 23 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 117, причём 40 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 40 624 пациента (+43 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 818 человек (за прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев). Читайте подробнее: В Забайкалье выявили уже более 42 тысяч носителей коронавируса

11:49 23.04.2021 В Краснодарском крае подтверждено ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 101 новом случае. Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявили 100 носителей коронавируса

11:49 23.04.2021 Свыше 400 жителей Самарской области получили прививку от COVID-19 на дому. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения. Сообщается, что вакцинация на дому организована в регионе для маломобильных граждан. Читайте также: В Самарской области более 400 жителей прошли вакцинацию от COVID-19 на дому

11:53 23.04.2021 В Пензе уже на следущей неделе горожане смогут привиться от коронавируса, посещая торговые центры. Пункты вакцинации готовятся к открытию в торговых центрах «Пассаж» и «Сан и Март». По данным на 23 апреля, в регионе вакцинацию от коронавируса прошли 97 440 человек, из них завершили полностью 52 285 человек. Читайте также: В Пензенской области готовят пункты вакцинации в торговых центрах

11:56 23.04.2021 В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на «дистант» с 24 апреля по 8 мая уйдут ученики с 5-го по 8-й классы. Читайте подробнее: В Якутии школьников частично перевели на дистанционное обучение

11:57 23.04.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 23 апреля в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 12 пациентов с COVID-19

12:00 23.04.2021 В Ростовской области участие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции приняли около 276 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 апреля. Читайте подробнее: 135 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19

12:03 23.04.2021 В Татарии по состоянию на 23 апреля подтверждено 20 203 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 33 жителя. Выздоровели за все время 17 306 пациентов, за сутки выписались 43 человека. Всего произошел 451 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Докторам удалось не допустить новых жертв инфекции за сутки. Об этом: В Татарии коронавирус выявили ещё у 33 жителей

12:05 23.04.2021 На фоне пандемии коронавируса в Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом 24 депутата Госсовета нарастили свои доходы (прирост от 1,47% до 12,5 раза), у остальных 20 парламентариев заработок снизился. В абсолютном выражении наибольший годовой прирост составил 15,4 млн рублей, а наибольшая потеря — 88 млн рублей. Больше всего выросли доходы самых богатых депутатов. Подробности в материале: Кто больше всех разбогател в пандемию в Чувашии: доходы депутатов

12:10 23.04.2021 В Воронежской области подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 170 новых носителях инфекции. Читайте также: В Воронежской области ещё 15 человек скончались от COVID-19

12:11 23.04.2021 В Пермском крае за сутки выявлено 103 заражения коронавирусом, что на один больше предыдущего суточного показателя, сообщает 23 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 13 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 2115 пермяков. Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в Прикамье достигло 53 734. Выздоровели 48 503 человека. Читайте подробнее: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё 13 человек

12:20 23.04.2021 Пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в аэропорту и на вокзалах Белгородской области. Такое поручение 23 апреля дал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области откроют пункты вакцинации от COVID-19 на вокзалах

12:32 23.04.2021 Вакцинация. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

12:32 23.04.2021 В Нижегородской области по состоянию на 23 апреля выявили 194 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 193 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 112 711 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 194 новых носителях коронавируса

12:33 23.04.2021 В Оренбургской области за сутки выявили 74 случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее. Новые факты отмечены в 16 муниципальных образованиях, сообщает 23 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 853 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2135,44 случая заболевания. Читайте также: В Оренбуржье выявлено 74 новых заражения коронавирусом

12:37 23.04.2021 Жители Мурманска снова смогут покупать рыбу по сниженной цене — ярмарка «Наша рыба» после антивирусного перерыва возобновит работу. Читайте также: В Мурманске после ковид-ограничений возобновит работу рыбная ярмарка

12:38 23.04.2021 Распространение коноравируса в Сибири по состоянию на 23 апреля 2021 года. Цитата канала buzoters_and_crows.

12:43 23.04.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 апреля, за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 85 случаев. Подробности в материале: В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

12:53 23.04.2021 В Рязанской области 23 апреля подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 68 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Об этом: В Рязанской области подтвердили 46 новых случаев заражения коронавирусом

12:56 23.04.2021 В Санкт-Петербурге более 250 ветеранов, которые примут участие в параде Победы на Дворцовой площади, уже прошли вакцинацию от коронавируса. Читайте также: В Петербурге более 250 ветеранов привиты от ковида перед парадом Победы

13:08 23.04.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 23 апреля. Днём ранее, 22 апреля, в регионе было зарегистрировано 57 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 683 человека. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 56 носителей коронавируса

13:10 23.04.2021 С марта 2020 года в Петербурге проведено уже более 8 млн ПЦР-тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2. В настоящее время ПЦР-диагностику проводят 55 лабораторий. Об этом: В Петербурге сделали более 8 млн тестов на коронавирус

13:18 23.04.2021 Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

13:19 23.04.2021 Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM.

13:19 23.04.2021 Голикова докладывает Путину о ситуации с коронавирусом: «В регионах ситуация различается, в стадии снижения 16 регионов, в стадии стабилизации. Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в семи регионах. Первым компонентом вакцины привито 11,1 млн россиян, двумя дозами — 6,8 млн. Почти половина прошедших вакцинацию — граждане старше 60 лет».

13:20 23.04.2021 Попова: «Эпидпроцесс по ковиду на сегодняшний день остаётся стабильным. Мы в течении ряда недель видим замедление темпов снижения. Если в марте это было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше процента за последние три недели. Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно».

13:20 23.04.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил горожанам, еще не успевшим получить прививку от коронавирусной инфекции, использовать для вакцинации предстоящие майские праздники и выходные. Подробности в материале: Петербуржцев зовут на вакцинацию в майские праздники

13:21 23.04.2021 Путин согласился с предложением Поповой объявить рабочие дни между двумя майскими праздниками выходными. России предстоят 10-дневные майские каникулы: «Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу».

13:23 23.04.2021 Жителей Забайкалья, имеющих статус «дети войны», начали вне очереди на дому прививать от коронавируса. Это было сделано по инициативе оргкомитета «Чита — город трудовой доблести».

13:24 23.04.2021 Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Соответствующее решение 23 апреля глава государства сделал на селекторном совещании с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Подробности в материале: Путин согласился сделать дни с 1 по 11 мая выходными

13:26 23.04.2021 Попова доложила Путину, что отечественные тест-системы видят все новые штаммы вируса COVID-19 и иммунитет после российской вакцины от них защищает.

13:38 23.04.2021 Путин поручил Голиковой и Поповой лично докладывать ему о ситуации с коронавирусом.

13:41 23.04.2021 Песков: речь о новом локдауне на майские праздники не идет.

13:41 23.04.2021 Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России может осложниться, об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 23 апреля в ходе селекторного совещания с главой государства. «Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно, и есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова допустила осложнение ситуации с COVID-19 в РФ

13:42 23.04.2021 Коробки с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в холодильнике. Дарья Драй © ИА REGNUM.

13:44 23.04.2021 Новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех — Песков.

13:57 23.04.2021 Нерабочие дни, введённые президентом РФ Владимиром Путиным между двумя майскими праздниками, не свидетельствуют о планах ввести всеобщий локдаун в России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, никакой речи о локдауне не идет», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков отверг возможность нового локдауна в майские праздники

14:02 23.04.2021 В России дни с 1 по 11 мая будут выходными, соответствующее решение 23 апреля принял глава государства Владимир Путин. Читайте также: В России дни между майскими праздниками объявлены нерабочими

14:04 23.04.2021 В Свердловской области подтвердили ещё 114 случаев заражения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе. Показатель находится на уровне предыдущих дней. Для сравнения, 22 апреля 2021 года в регионе выявили 119 носителей вируса SARS-CoV-2, 21 апреля — 110. Всего в области подтверждено 85 384 случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили ещё 114 носителей коронавируса

14:11 23.04.2021 Россия ужесточила эпидемиологический контроль на границе, заявила 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Попова заявила об ужесточении эпидконтроля на границе

14:17 23.04.2021 Иммунитет после вакцинации российскими вакцинами от коронавирусной инфекции защищает от всех штаммов, которые на сегодняшний день выявлены в России. Об этом 23 апреля в ходе селекторного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности в материале: Российские тест-системы определяют все штаммы коронавируса — Попова

14:18 23.04.2021 В Тюменской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции действующие ограничения продлеваются до 23 мая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Читайте также: В Тюменской области продлены антиковидные ограничения

14:26 23.04.2021 В Белгородской области 23 апреля выявлено 83 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 53 пациента, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 поданы ещё 5518 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области выявили 83 новых носителя коронавируса

14:27 23.04.2021 Ещё 24 070 доз вакцины от CОVID-19 (в том числе 7290 доз новосибирской «ЭпиВакКороны») получит Томская область в ближайшие две недели. Об этом сообщили 23 апреля в администрации региона. Об этом: Томская область получит ещё 24 тысячи доз вакцины от коронавируса

14:30 23.04.2021 После объявления о непрерывных майских праздниках сайт РЖД перестал работать. Сообщается также о проблемах в работе сайтов Кремля и ТАСС.

14:42 23.04.2021 Водитель автобуса в маске, Екатеринбург. Алексей Колчин © ИА REGNUM.

14:47 23.04.2021 В Ростове-на-Дону на главном железнодорожном вокзале открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Подробности в материале: На станции «Ростов-Главный» открыли прививочный кабинет

14:48 23.04.2021 191 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего по области было выявлено 60 244 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 191 случай заражения коронавирусом

15:03 23.04.2021 В Госдуме на фоне продления майских выходных призвали не терять бдительность и помнить о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля. Читайте подробнее: В Госдуме призвали не терять бдительности в майские праздники

15:06 23.04.2021 За последние сутки в Архангельской области выявили 72 новых случая COVID-19, среди новых заболевших — 38 жителей областного центра. Читайте также: В Архангельской области за сутки выявили 72 носителя коронавируса

15:06 23.04.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 23 апреля в областном оперштабе. Об этом: В Омской области выявили 69 новых носителей коронавируса

15:15 23.04.2021 По состоянию на 23 апреля в Омской области прививки от коронавируса сделали 143 710 человек. Читайте подробнее: В Омской области от коронавируса привились более 140 тысяч человек

15:27 23.04.2021 Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова, появится в 18 регионах России до 25 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки РФ. «До 25 апреля «КовиВак» появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае», — говорится в сообщении. Об этом: Вакцину «КовиВак» доставят в 18 регионов РФ до 25 апреля

15:32 23.04.2021 Решение объявить с 1 по 11 мая выходные дни в России, которое принял президент Владимир Путин 23 апреля, позволит избежать «третьей волны» распространения коронавируса, считает губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Об этом: Объявленная Путиным майская пауза позволит избежать третьей волны: мнение

15:57 23.04.2021 В Краснодарском крае план вакцинации от коронавируса выполнен почти на 14% по данным на 23 апреля, сообщили в пресс-службе администрации края. Читайте подробнее: В Краснодарском крае вакцинацию от коронавируса завершили 210 тыс. человек

16:14 23.04.2021 Порядка 800 различных мероприятий запланированы в муниципалитетах Волгоградской области в первой декаде мая 2021 года. Они пройдут в том числе в очном формате. Такое решение 23 апреля вынес региональный оперативный штаб. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области, связанная с распространением коронавирусной инфекции, стабильная, контролируемая, заверяют власти. Читайте также: Волгоградские власти разрешили мероприятия на майские праздники

16:15 23.04.2021 В Ярославле 23 апреля выездная бригада медиков посетила Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, где прививала всех желающих от коронавируса. Читайте также: В Ярославле началась вакцинация в университете

16:25 23.04.2021 На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев. Подробности в материале: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 17 человек

16:33 23.04.2021 Более трёх тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Республики Крым из 200 отелей, санаториев и пансионатов привиты от коронавируса на 23 апреля, об этом сообщили в минкурортов Крыма. Об этом: В Крыму от коронавируса привили 3 тыс. сотрудников отелей и санаториев

16:40 23.04.2021 В Курганской области к 23 апреля подтверждено ещё 38 случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 39 случаев. Читайте также: В Курганской области за сутки выявлено 38 носителей коронавируса

16:55 23.04.2021 В Волгоградской области 23 апреля выявлено 107 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода. В стационарах находятся 1977 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области выявили ещё 107 носителей коронавируса

17:01 23.04.2021 Вакцинация от коронавируса. Дарья Драй ИА REGNUM

17:14 23.04.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 52 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 50 случаев. Подробности в материале: В Тюменской области COVID-19 выявлен за сутки у 52 человек

17:16 23.04.2021 Ульяновская область получит из федерального бюджета более 129 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области направят на борьбу с коронавирусом ещё 130 млн рублей

17:36 23.04.2021 В Калужской области начали работу мобильные прививочные пункты, в которых можно сделать прививку от COVID-19, сообщает 23 апреля в региональное министерство здравоохранения. Об этом: В Калужской области заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19

17:36 23.04.2021 В Югре за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 23 апреля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 65 случаев. Об этом: В Югре за сутки выявлено ещё 69 носителей коронавируса

18:02 23.04.2021 В Курской области 23 апреля зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 35 тыс. 934 заражённых коронавирусом. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Курской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом

18:10 23.04.2021 В Липецкой области 23 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 29 тыс. 383 положительных результата исследований. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 68 новых носителей коронавируса

18:20 23.04.2021 Во Владимирской области 23 апреля подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 523 носителя вируса. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 62 носителя коронавируса

18:26 23.04.2021 В Тамбовской области 23 апреля подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 31 тыс. 158 носителей вируса. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 57 новых носителей коронавируса

18:38 23.04.2021 В Астраханской области 23 апреля подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 32 тыс. 424 положительных результата исследования. Два летальных случая подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом

18:47 23.04.2021 В Астрахани два дня будет работать мобильный прививочный пункт на набережной Волги. Мобильный пункт возле Петровского фонтана будет работать 24 и 25 апреля с 16:00 до 20:00. Подробности в материале: Астраханцев два дня будут прививать от COVID-19 на берегу Волги

19:36 23.04.2021 В Мордовию в ближайшие десять дней поступит еще одна партия вакцины от коронавируса в объеме 14 тыс. доз. До настоящего момента в республику уже поступило 109 тыс. доз препарата. Регион располагает всеми возможностями, чтобы увеличить темпы вакцинации населения до 4 тыс. человек ежедневно. Об этом: В Мордовии планируют прививать от коронавируса 4 тыс. человек в сутки

19:49 23.04.2021 В Мордовии в течение последней недели фиксируется небольшое снижение заболеваемости коронавирусом. Но, поскольку снижение незначительное, контроль над соблюдением санитарно-эпидемических требований будет продолжен, заявил на заседании оперативного штаба врио главы республики Артем Здунов. Об этом: В Мордовии готовы к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом

19:58 23.04.2021 Ситуация с коронавирусом в России стабильна и позволяет говорить о выходе на плато по заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте подробнее: Глава Роспотребнадзора заявила о выходе на плато по COVID-19 в России

19:59 23.04.2021 В Саратовской области режим самоизоляции для жителей региона в возрасте старше 65 лет продлен до мая. При этом работодателям рекомендуется сохранить возможность удаленной работы для таких граждан, а также ввести посменную работу. Сотрудники должны пребывать на рабочем месте в защитной маске. Подробности в материале: Для пожилых жителей Саратовской области продлили режим самоизоляции

20:30 23.04.2021 Пассажиры в общественном транспорте. Алексей Колчин © ИА REGNUM

21:42 23.04.2021 В Вооружённых силах уже более 657 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте также: В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах

21:53 23.04.2021 В Петербурге 23 апреля на 15,06% увеличилось количество случаев регистрации в медицинских организациях новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлой пятницей, 16 апреля. Остальные эпидемические показатели пока демонстрируют снижение. Так, например, за сутки госпитализирован 281 пациент, что на 3,77% меньше, чем неделю назад. Читайте также: Эпидемическая ситуация в Петербурге напоминает подъём первой волны

21:55 23.04.2021 Скорая помощь у больницы в Петербурге. Дарья Драй ИА REGNUM

22:31 23.04.2021 В Петербурге число вакцинированных от коронавируса приближается к 10% от численности населения. За весь период привито 527 069 человек, из них 379 261 полностью завершил цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 7117 человек, вторично — 8047 человек. Неизрасходованный остаток в поликлиниках — 102 413 комплектов, остаток на фармбазе — 96 730 комплектов. Общий запас вакцины в городе составляет 199 143 комплекта.

23:22 23.04.2021 Власти Сыктывкара решили порадовать горожан салютом в День Победы, несмотря на антиковидные ограничения. Об этом: Власти Сыктывкара решили не отказываться от салюта на День Победы

23:52 23.04.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 149 710 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4628 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 489 носителей коронавируса

06:18 24.04.2021 Россия сумеет избежать всплеска заболеваемости COVID-19 во время нерабочих дней между майскими праздниками, если граждане продолжат придерживаться санитарных правил, заявил 23 апреля журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом: Эксперт Роспотребнадзора оценил риск роста заболеваемости COVID-19 в мае

09:04 24.04.2021 В Хакасии за сутки выявили 21 новый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 242. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакасии. Об этом: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 21 человека, выздоровели двое

10:43 24.04.2021 В Челябинской области за 23 апреля выявили 110 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. По сравнению с 22 апреля их обнаружили на два меньше. Больных COVID-19 тоже стало меньше, уже 3035 человек. С начала пандемии в регионе выявили 59 468 носителей коронавируса. Выздоровели уже 53 828. Об этом: В Челябинской области снова снизилось число ковид-пациентов

12:30 24.04.2021 За последние сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 39 пациентов, сообщили 24 апреля в федеральном оперштабе. Последний раз столь высокая суточная смертность от ковида в Северной столице была зафиксирована в начале марта текущего года. Количество летальных случаев растёт уже трое суток подряд. Читайте также: В Петербурге за сутки от ковида умерли 39 человек

12:36 24.04.2021 На Ямале более 40% прошедших обследования жителей региона имеют антитела к коронавирусной инфекции. Заболеваемость COVID-19 в ЯНАО в два раза ниже общероссийского показателя, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. Читайте также: На Ямале 40% обследованных имеют антитела к COVID-19

12:44 24.04.2021 За истекшие сутки в Ленинградской области выявили 88 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 24 апреля в федеральном оперштабе. Такой показатель на текущей неделе объявляется уже в третий раз. Он на один случай больше, чем в предшествующие сутки. Читайте подробнее: В Ленобласти третий раз за неделю выявляют по 88 новых случаев коронавируса

13:04 24.04.2021 В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8828 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: За сутки в России выявили более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом

14:08 24.04.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 115 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 69 654. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки выявили 115 носителей коронавируса

15:37 24.04.2021 В Курской области 24 апреля зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 36 тыс. 8 заражённых коронавирусом. Скончались 680 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом

15:50 24.04.2021 В Липецкой области 24 апреля подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. 630 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 66 новых носителей коронавируса

15:58 24.04.2021 Во Владимирской области 24 апреля подтверждено 63 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. За последние сутки подтверждено два новых летальных случая. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 63 носителя коронавируса

16:04 24.04.2021 В Тамбовской области 24 апреля подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 31 тыс. 213 носителей вируса. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 55 новых носителей коронавируса

16:11 24.04.2021 В Астраханской области 24 апреля подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 720 человек скончались. Два летальных случая подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Астраханской области выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом

16:56 24.04.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 24 апреля. Днём ранее, 23 апреля, в регионе было зарегистрировано 56 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 736 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 53 носителя коронавируса

18:17 24.04.2021 В Свердловской области за 23 апреля зафиксировали 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Из них 29 выявлено в Екатеринбурге. Также они отмечены в Богдановиче, Верхней Салде, Карпинске, Кировграде, Нижней Туре, Первоуральске, Серове и многих других территориях. Об этом: На Среднем Урале выявили уже 85500 носителей коронавируса

18:30 24.04.2021 На Ямале за 23 апреля было выявлено ещё 18 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит окружной оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили 38 444 заразившихся. Выздоровели уже 37 210. Об этом: На Ямале выявили ещё 18 носителей коронавируса

22:15 24.04.2021 За прошедшие сутки в Российской Федерации выздоровели более 20 представителей Вооруженных сил (ВС) страны, которые ранее заболели COVID-19. Об этом 24 апреля говорится в информационном бюллетене Минобороны России. Об этом: В Минобороны РФ назвали число переболевших COVID-19 военнослужащих

23:15 24.04.2021 Более 660 тыс. российских военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала прошли добровольную вакцинацию от COVID-19 «Спутником V». Об этом 24 апреля говорится в информационном бюллетене Минобороны России. Об этом: В Минобороны РФ сообщили о ходе вакцинации от COVID-19 в армии

08:15 25.04.2021 Из-за распространения новой коронавирусной инфекции режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 31 мая. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко. Подробности в материале: В Пензенской области продлён режим самоизоляции

08:16 25.04.2021 В Саратовской области задумались об открытии круглосуточных пунктов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения региона Олег Костин поручил проработать вопрос организации подобных пунктов на территории области. Читайте подробнее: В Саратовской области могут открыть круглосуточные пункты вакцинации

10:50 25.04.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске программы поощрения жителей столицы старше 60 лет, сделавших прививку от коронавируса. По словам Собянина, москвичи старше 60 лет, привившиеся от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты или промокоды. Читайте подробнее: В Москве будут поощрять привившихся от коронавируса пожилых людей

11:11 25.04.2021 В Вооружённых силах уже более 657 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Минобороны России

11:28 25.04.2021 За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путём подтвержден 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 12 случаев больше, чем сутками ранее. Суточная цифра превысила уровень в 700 случаев впервые после 17 апреля. Читайте также: Суточное число новых случаев коронавируса в Петербурге вновь превысило 700

12:00 25.04.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 25 апреля. Днём ранее, 24 апреля, в регионе было зарегистрировано 53 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 790 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 54 носителя коронавируса

12:08 25.04.2021 В Российской Федерации за минувшие сутки выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 8780 случаев заражения коронавирусом

18:37 25.04.2021 В Челябинской области за 24 апреля было выявлено 109 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии подтвердили уже 59 577 случаев заражения. Выздоровели 53 943 человека. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 109 носителей коронавируса

19:04 25.04.2021 В Свердловской области 24 апреля выявили ещё 118 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. 35 новых случаев заражения обнаружили в Екатеринбурге. Также они есть в Алапаевском районе, Артинском городском округе, Богдановиче, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и ряде других территорий. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили ещё 118 носителей короонавируса

19:15 25.04.2021 В Пермском крае за 24 апреля коронавирус выявили ещё у 102 человек. С начала пандемии число заразившихся достигло 53 939, сообщает оперштаб. Из вновь выявленных 77 граждан лечатся амбулаторно. Ещё 25 госпитализированы. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 102 заражения коронавирусом

19:34 25.04.2021 В Югре за 24 апреля обнаружили ещё 60 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Их выявили на территории 15 муниципалитетов. В тройке лидеров оказались Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. У 40 новых носителей наблюдались признаки ОРВИ, ещё у 17 диагностировали пневмонию, а у троих пациентов симптомов не было выявлено. Об этом: В Югре выявили ещё 60 носителей коронавируса

19:50 25.04.2021 В Ямало-Ненецком АО за 24 апреля обнаружили ещё 17 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили 38 461 заразившегося. Поправились уже 37 229 человек. Читайте также: На Ямале выявили ещё 17 носителей коронавируса

19:58 25.04.2021 В Тюменской области 24 апреля подтвердили смерть ещё троих человек с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Болезнь не смогли пережить мужчины в возрасте 68, 69 и 82 лет. Всего с начала пандемии в регионе ушли из жизни уже 455 пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Тюменской области скончались трое мужчин с COVID-19

20:06 25.04.2021 В Оренбургской области COVID-19 унёс жизни ещё пяти человек. Это следует из сообщения оперштаба. По данным на 24 апреля, общее число умерших от этой болезни составляло 828 человек. А на 25 апреля их стало уже 833. Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё пять человек

05:16 26.04.2021 В Приамурье за последние сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. В течение всей прошедшей недели ежесуточно регистрировали 11−12 новых носителей коронавируса. Последний раз сразу 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Приамурье регистрировали 19 апреля. Читайте подробнее: В Приамурье увеличилось число выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2

05:47 26.04.2021 В Новосибирской области оборудован ещё один пункт вакцинации от коронавируса на территории торгового центра. Он открывается сегодня, 26 апреля, на территории Академгородка в ТРК «Эдем» (второй этаж). Читайте подробнее: В Новосибирской области заработал второй пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ

06:20 26.04.2021 В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Ульяновской области сделали более 837 тыс. тестов на коронавирус

06:26 26.04.2021 По оценке губернатора региона Александра Осипова, вакцинация в регионе набрала хорошие темпы: «Президент в своем послании Федеральному собранию РФ 21 апреля ясно сказал: надо привиться каждому. Доказано — вреда никакого прививки не несут. После коронавируса и осложнений много, и смертность выше, чем при других вирусных заболеваниях. Поэтому самый ясный способ защитить свое здоровье — это вакцинироваться. Понимая, что коронавирус будет длительное время существовать, надо вакцинироваться с той регулярностью, которая позволяет поддерживать высокий титр антител». Подробности в материале: Губернатор Забайкалья призвал регулярно вакцинироваться от COVID-19

06:58 26.04.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2936 человек, причём 23 из них добавили в сводку за выходные дни (24−25 апреля 2021 года). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 919 человек, +19 за выходные дни) и ОРВИ (28 583 человека, +206 за выходные дни). Тяжелобольных насчитывается 220 (+24 за выходные дни), из них 78 (-9 за выходные дни) подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 23 пациента с COVID-19

07:07 26.04.2021 Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса, Екатеринбург. Алексей Колчин © ИА REGNUM

07:13 26.04.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 26 апреля от коронавируса привились уже 173 802 человека (+ 6318 за выходные дни). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 74 626 человека (+363 за выходные дни) получили первую прививку и 99 176 человек полностью привиты (+5955 за выходные дни). Читайте подробнее: В Алтайском крае почти 100 тысяч человек полностью привиты от COVID-19

07:47 26.04.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 66 случаев, 24 апреля — 69 случаев. Читайте также: В 20 населённых пунктах Кузбасса выявлены новые носители коронавируса

08:01 26.04.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем накануне, 25 апреля. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 37 064. Подробности в материале: Число случаев COVID-19 в Бурятии превысило 37 тысяч

08:07 26.04.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 26 апреля выявили 58 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 555 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии вторые сутки выявляют меньше 60 новых носителей коронавируса