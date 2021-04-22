Москва, , 17:09 — REGNUM Чехии стоит прекратить раскручивать спираль дипломатического противостояния. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В противном случае, это может нанести непоправимый вред взаимодействию, итак заведенному в тупик по вине чешской стороны», — отметил Слуцкий.

Не Москва начала ничем необоснованные высылки дипломатов, изначально именно Прага по абсолютно надуманным, если не сказать бредовым причинам, следуя вассальной логике, подвергла высылке 18 сотрудников посольства РФ, напомнил парламентарий.

Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что состав российского посольства в Праге будет сокращен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Чехия вышлет около 60 сотрудников российской дипмиссии, если Москва до 13:00 22 апреля не разрешит вернуться в РФ чешским дипломатам, объявленными персонами нон-грата.

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