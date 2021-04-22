Москва, , 17:15 — REGNUM Большинство лиц, купивших туры в Турцию, отказались от их обмена и ждут возобновления полноценного авиасообщения между странами. Об этом 22 апреля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя туриндустрии, всего путевки в эту страну приобрели свыше 533 тыс. граждан России. Из них только 15% воспользовались возможностью замены Турции на российские курорты.

«Примерно 15−20% выбрали другие зарубежные направления. Среди этих зарубежных направлений лидировала Куба. Остальные 65−70% предпочти перебронировать Турцию на другие даты, надеясь, что с 1 июня запрет будет снят», — заявила Ломидзе.

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