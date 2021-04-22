Астрахань, , 17:04 — REGNUM В Астраханской области к 12 апреля вакцинированы от коронавирусной инфекции 75 тысяч 812 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Оба этапа иммунизации прошли 43 тыс. 430 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 95 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V».

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