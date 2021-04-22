Тюмень, , 17:03 — REGNUM В Тюмени 9 мая шествия «Бессмертного полка» не будет по причине санэпид обстановки по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на одного из основателей движения Геннадия Иванова.

«К сожалению, опять в этом году 9 Мая шествия по улицам городов и сёл не будет. Надеемся, что «Бессмертный полк» пройдёт 24 июня», — сообщил Геннадий Иванов изданию.

Тюменцам 9 мая предлагается принять участие в «Бессмертном полку» онлайн. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить анкету до 7 мая в личном кабинете на сайте. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны. В 2021 году виртуальный народный онлайн-парад состоится во всех регионах России и ещё в 100 странах мира.