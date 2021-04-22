Москва, 22 апреля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал ИА REGNUM послание президента В.В. Путина Федеральному собранию.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

Владимир Станулевич: Что в послании президента Вы считаете самым важным для России?

Владимир Солодов: Главным в послании Президента Российской Федерации 2021 года стало то, что оно сфокусировано на запросах простых жителей. Президент дал ответы на вопросы, волнующие каждого из нас по итогам 2020 года. Среди самого важного я бы выделил социальную направленность послания, а именно три меры поддержки. Это выплата 10-ти тысяч рублей семьям, в которых есть дети школьного возраста уже в августе этого года. Это вопросы, связанные с поддержкой туристической сферы, особенно хочу выделить компенсацию до 50% расходов на посещение детских оздоровительных и развивающих лагерей. Это вопросы, касающиеся здравоохранения, в частности, оснащение мобильными диагностическими комплексами регионов.

Владимир Станулевич: Что в послании Вы считаете самым важным для Вашего региона?

Владимир Солодов: Для Камчатского края главным в послании стало, конечно, поручение Президента о строительстве газопринимающей инфраструктуры и обеспечение стабильных поставок экологичного и доступного по цене вида топлива для снабжения и предприятий, и жителей полуострова на долгосрочной основе. Камчатцы хорошо помнят 90-е годы, перебои с поставками, когда самой ожидаемой новостью была дата приезда танкера с мазутом, а практически каждый житель ставил в доме буржуйку, чтобы перезимовать долгую камчатскую зиму без стабильного отопления. Поэтому этот вопрос газификации края относится к наиболее волнующим каждого человека на полуострове, и, конечно, очень важно, что Президент страны держит его на личном контроле, несмотря на удалённость Камчатки и малую численность региона.

Владимир Станулевич: Что в послании более всего понравилось Вам лично?

Владимир Солодов: Лично мне больше всего импонирует то, насколько большое внимание Президент уделяет вопросам, волнующим простых жителей. Тому, что беспокоит нас каждый день, чего боимся и о чём переживаем. Это умение найти в официальном мероприятии формат близкий каждому из нас, на мой взгляд, — самое главное.