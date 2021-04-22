22 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Кабардино-Балкария в течение ряда лет не может решить проблему с предоставлением жилья для детей-сирот. В очереди на получение жилья в республике стоят 1126 детей-сирот. Возраст 573 из них составляет от 18 до 23 лет, еще 553 очередника уже старше 23 лет. При этом выделенные из федерального центра деньги либо не осваиваются, либо разворовываются.

Ольга Карпова, , 17:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о нарушениях при предоставлении жилья детям-сиротам. Республика оказалась в антилидерах в РФ по решению вопроса с жильем для этой категории граждан. Когда ситуация дошла уже до критического состояния — уровень обеспеченности жильем детей-сирот в республике не превышает 1%, — в нее вмешался Следственный комитет.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Было установлено, что в 2020 году региону выделены денежные средства из федерального бюджета в соответствии с заявкой. Однако 88% из них не были освоены. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностными лицами уполномоченных ведомств своих обязанностей». Кто стал его фигурантом, пока неизвестно.

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Жители региона высказали свое мнение по поводу ситуации в соцсетях.

«Надеемся на председателя правительства возбудили, а не на мелкого клерка» , — прокомментировал некто А. на странице паблика patriot_kbr в Instagram.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«К сожалению, всё, что касается детей сирот, так и остается на бумаге или реализовывается в лучшем случае частично! Если не освоены столько бюджетных денег для детей-сирот, то для чего тогда премьер-министр, глава республики! Да и почему-то чиновники предпочитают осваивать выделенные бюджетные деньги на ремонт дорог, а на приобретение жилья детям-сиротам — нет?» — задается вопросом Buran M.

«Бессовестные… как так можно детей сирот притеснять! Чинушам-то что… сидят у себя на работе в тёплых креслах, отдыхают в своих домах», — возмутился Асланбек М.

«Так это длится более двадцати лет! И только сейчас обратили внимание. Вопрос: чем занимались столько лет?» — требует ответа от чиновников Амир К.

Спустя день СКР по Кабардино-Балкарии сообщил еще об одном деле, возбужденном по факту мошенничества. При предоставлении жилья для детей-сирот в городе Баксане было похищено 990 тыс. рублей. Городское бюро недвижимости приобрело на вторичном рынке для министерства просвещения республики помещение, не пригодное для проживания.

«Ненасытные, как вы ночью-то спите?» — воззвал к чиновникам Ba Ra Ka.

«Бессовестные, как можно на этом наживаться? Заберите у них дома и квартиры и отдайте детям-сиротам!» — потребовала Г.

«Кто будет пожирать имущество сироты, тому в животе в судный день разожгут огонь» , — предупредил о неминуемой каре MAGNUM.

«Кто привык воровать, тому всё равно у кого. Бойтесь АЛЛАХА! За всё надо отвечать» , — согласилась с ним lena.

Центральная мечеть Нальчика Nalchick

Напомним, в марте 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин, возмутившись волокитой и халатностью в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот в ряде регионов РФ заявил:

«К федеральному центру не может быть никаких претензий по этому вопросу. Деньги выделяются колоссальные на решение проблемы. Но должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос, для многих из них он не является приоритетным, поэтому сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой. Наша задача — за подобные действия привлекать по всей строгости закона».