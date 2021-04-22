Ольга Карпова, 22 апреля 2021, 17:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о нарушениях при предоставлении жилья детям-сиротам. Республика оказалась в антилидерах в РФ по решению вопроса с жильем для этой категории граждан. Когда ситуация дошла уже до критического состояния — уровень обеспеченности жильем детей-сирот в республике не превышает 1%, — в нее вмешался Следственный комитет.
Было установлено, что в 2020 году региону выделены денежные средства из федерального бюджета в соответствии с заявкой. Однако 88% из них не были освоены. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностными лицами уполномоченных ведомств своих обязанностей». Кто стал его фигурантом, пока неизвестно.
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Жители региона высказали свое мнение по поводу ситуации в соцсетях.
Спустя день СКР по Кабардино-Балкарии сообщил еще об одном деле, возбужденном по факту мошенничества. При предоставлении жилья для детей-сирот в городе Баксане было похищено 990 тыс. рублей. Городское бюро недвижимости приобрело на вторичном рынке для министерства просвещения республики помещение, не пригодное для проживания.
Напомним, в марте 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин, возмутившись волокитой и халатностью в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот в ряде регионов РФ заявил:
«К федеральному центру не может быть никаких претензий по этому вопросу. Деньги выделяются колоссальные на решение проблемы. Но должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос, для многих из них он не является приоритетным, поэтому сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой. Наша задача — за подобные действия привлекать по всей строгости закона».