Астрахань, , 17:01 — REGNUM В Астраханской области 22 апреля подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 32 тыс. 362 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 336 человек.

За весь период 716 человек скончались. Два летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.