Москва, , 17:03 — REGNUM В России доля внутреннего туризма возросла до 90%. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Доля российского продукта у лидирующих многопрофильных операторов увеличилась […] с 20 до 79−90%», — сказала Ломидзе.

Это обстоятельство, по ее мнению, говорит о высоком спросе и успешных продажах на майские праздники 2021 года.

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