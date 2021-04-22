Бишкек, , 16:59 — REGNUM Власти Киргизии намерены кардинально изменить тарифы на электроэнергию. Об этом заявил министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев сегодня, 22 апреля, на пресс-конференции.

По словам высокопоставленного чиновника, сделать это планируется уже в августе текущего года.

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Он отметил, что сейчас население платит по 0,77 сома (0,69 рубля) за киловатт-час электроэнергии, а в случае превышения лимита в 700 киловатт-часов (для высокогорных районов — 1000 киловатт-часов) — уже 2,16 сома (1,95 рубля).

Новые расценки предусматривают повышение стоимости электричества для большинства киргизстанцев до 1,48 сома (1,34 рубля) за киловатт-час и для жителей регионов с тяжелыми климатическими условиями (187 тысяч абонентов) — до 1,04 сома (0,94 рубля).

А для социально-уязвимых граждан и малообеспеченных семей (110 тысяч абонентов) — снижение до 0,74 сома (0,67 рубля).

При этом глава энергетического ведомства отметил, что в зимнее время при потреблении больше 1000 киловатт-часов бытовые абоненты будут платить по дополнительно повышенному тарифу — 2,29 сома (2,07 рубля) за киловатт-час.

Также Турдубаев сообщил, что для промышленных предприятий хотят увеличить тариф с 2,24 до 2,38 сома (с 2,03 до 2,15 рубля) за киловатт-час.

Для городского электрического транспорта, для насосных станций и водных скважин, для детских домов, домов престарелых и интернатов для инвалидов — 1,48 сома (1,34 рубля) за киловатт-час.

Для золоторудных месторождений, литейных цехов и майнеров криптовалют — 4,76 сома (4,31 рубля) за киловатт-час.

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