Бишкек, , 16:58 — REGNUM В Киргизии национализация — это завуалированный способ найти деньги. На фоне новостей о возможной национализации ряда горнорудных объектов в Киргизии казахстанский политолог Максим Казначеев сравнил для ИА REGNUM подходы к национализации в соседних странах.

Эксперт отметил, что в Казахстане «как такового процесса национализации не было. Вопрос упрощался тем, что большая часть активов находилась под контролем властных и околовластных структур. И когда какой-то актив в 90-е годы попадал не в те руки, то впоследствии для собственников создавались такие условия работы, что им было легче и проще перепродать активы».

По его словам, такая схема «работала не только с иностранными инвесторами, но и с политическими игроками, которые не соблюдали правила игры».

»Самый яркий пример — Мухтар Аблязов. Юридически создавалась такая ситуация, что актив приходилось банкротить после чего его можно было выкупить. Нелояльных политических игроков выдавливали правовыми инструментами».

Казначеев подчеркнул, что в случае с Казахстаном, у которого «были свободные деньги для реализации этой схемы, подобные процессы смогли благополучно завершится».

»В Киргизии ситуация с национализацией — это завуалированная форма поиска средств. Может быть такое, что нелояльных игроков сейчас экономически подчистят, потом эти активы перепродадут, например, Китаю за наличные деньги».

Политолог сказал, что его, как стороннего наблюдателя, смущает один ключевой вопрос.

«Если подобная схема с национализацией начнет реализовываться — все иностранные собственники пойдут в арбитражные суды с исками против Кыргызстана. Они 100% выиграют. Возникает закономерный вопрос, за счет каких средств Киргизия потом будет выплачивать судебные издержки и платить по этим рискам?».

Эксперт пришел к выводу, что политическая элита в Бишкеке «делает очень негибкую ставку только на Китай. В результате чего в недалеком будущем страна будет лишена пространства для маневра в отношениях с другими потенциальными донорами».

»Для КНР подобные токсичные активы не представляют особого интереса. Для них имеет смысл приобретать только те активы, которые будут замкнуты на экономику Китая. А все, что предполагается для продажи на широком рынке — становится неликвидом», — резюмировал казахстанский политолог.