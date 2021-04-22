с. Бабяково, , 16:57 — REGNUM Житель Воронежской области лишился детородного органа после любовных утех. Полиция начала проверку по факту членовредительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в селе Бабяково Новоусманского района. 50-летний мужчина оказался в постели сразу с тремя дамами, в процессе одна из них укусила любовника — за детородный орган. После этого началось воспаление.

В больницу пострадавший обратился не сразу — сам он объяснил, пишет «Моё!», что ему понравился эффект от воспаления: пенис начал увеличиваться. И только через несколько дней он обратился в больницу. Врачам пришлось провести частичную ампутацию органа. На данный момент мужчина остаётся в больнице.

История не оставила равнодушными пользователей соцсетей.

«Как же скучно я живу», — написал Владимир Б.

«Зато целый», — ответила ему Светлана В.

«Как они до 50 дожили, и были не в курсе?)))тем более довести воспаление до такой степени», — удивляется Ирина З.

«Зато теперь все парни будут обходить Бабяково стороной», — предполагает Маруся Г.

«А зачем подробности про трёх сразу? И одна могла укусить. Наверное, его собака цапнула, а он перед врачами похвалился — 50-летний Казанова из Бабяково», — предположила одна из участниц обсуждения.

«Поправляйся, мужик, и больше не шали так», — желают пострадавшему пользователи.