Киев, , 16:56 — REGNUM На Украине межведомственная комиссия по международной торговле решила установить специальную пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Белоруссии.

Соответствующее решение опубликовано 22 апреля в официальном издании «Правительственный курьер».

Украина поясняет, что ранее были установлены факты «дискриминационных и недружественных» действий со стороны Белоруссии и нынешняя пошлина является ответом на это.

«В частности, установлено, что правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок», — говорится в публикации.

Решение комиссии вступает в силу через 10 дней со дня опубликования этого сообщения.

В публикации уточняется, что под действие 35%-пошлины попадают автобусы, грузовики с дизельными двигателями и массой 5−20 тонн и более 20 тонн (исключение сделали для автомобильных шасси) и спецтехника (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля стало известно, что мэрия Львова откажется покупать белорусские автобусы МАЗ, хотя именно это компания победила в тендере на обновление подвижного состава для города. Власти города заявили, что не имеют права «финансировать режим».