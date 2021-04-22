Москва, , 16:58 — REGNUM Запрет на чартерное авиасообщение между Россией и Турцией стало сильнейшим ударом для туристической индустрии РФ после 2020 года. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Закрытие Турции — это самый жесткий удар по индустрии, по туроператорам после пандемийного 2020 года. Рынок информационно к этому готовили в течение всей недели перед закрытием чартерного сообщения. С другой стороны, это стало сюрпризом для рынка», — заявила представитель АТОР.

Тем не менее, спрос на майские праздники с учетом всех обстоятельств оказался достаточно приемлемым, подчеркнула Ломидзе.

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