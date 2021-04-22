Москва, , 16:55 — REGNUM Объявленное руководством блока НАТО решение о выводе военных контингентов из Афганистана, принятое вслед за аналогичным заявлением Вашингтона, завершило 20-летнюю военную операцию, которую смело можно признать провалом, сообщает 22 апреля МИД России.

«Начавшаяся под лозунгом борьбы с «Аль-Каидой» и укрывавшим ее Движением талибов военная кампания переросла в усилия по государственному строительству в отдельно взятой азиатской стране. По признанию западных наблюдателей, да и не только их, миссия альянса в Афганистане, может быть смело охарактеризована как провальная», — указано в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечено, что даже по скромным оценкам талибы контролируют более 50% территории Афганистана, а во время присутствия войск НАТО в этой стране еще и укрепились позиции группировки ИГ.

Еще одним результатом военного присутствия США и НАТО стал 20-кратный рост объемов производства наркотиков в Афганистане.

По данным ООН, 24 из 34 афганских провинций признаны наркопроизводящими.

Многомиллиардные расходы США не вывели Афганистан из числа беднейших стран Азии. также «ушли в песок» и миллиарды, вложенные в подготовку и вооружение афганских национальных силовых структур. По итогам этой бурной деятельности, США признали, что афганские проблемы не имеют военного решения.

От рук военных США и НАТО погибли или получили увечья десятки тыс. мирных граждан Афганистана, еще большее число покинуло пределы страны, напоминает МИД России.

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