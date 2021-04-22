Волгоград, , 17:04 — REGNUM Подготовить предложения по реализации целей и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, с учётом региональной специфики и особенностей поручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает 22 апреля пресс-служба администрации региона.

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Губернатор на оперативном совещании отметил необходимость всесторонне проанализировать планы по реализации приоритетных проектов развития Волгоградской области.

«Президент отметил, что поддержит тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания. Уважаемые товарищи, задачи, поставленные Президентом, понятны и выполнимы. Для этого у нас есть опыт, фундамент в виде уже реализованных проектов, есть управленческие, организационные, кадровые и финансовые ресурсы. Поручаю своим заместителям по профилю деятельности проработать и представить в Правительство РФ, профильные федеральные министерства и ведомства предложения по реализации целей и задач, поставленных президентом России с учётом специфики и особенностей Волгоградской области», — сказал Андрей Бочаров.

По поручению президента губернатор провёл также приём граждан, на котором были затронуты вопросы замены лифтового оборудования, приведение в порядок сельского Дома культуры, расширение сети МФЦ и переселения граждан из аварийного жилого фонда.