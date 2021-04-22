Волгоград, 22 апреля 2021, 17:04 — REGNUM Подготовить предложения по реализации целей и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, с учётом региональной специфики и особенностей поручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает 22 апреля пресс-служба администрации региона.
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Губернатор на оперативном совещании отметил необходимость всесторонне проанализировать планы по реализации приоритетных проектов развития Волгоградской области.
По поручению президента губернатор провёл также приём граждан, на котором были затронуты вопросы замены лифтового оборудования, приведение в порядок сельского Дома культуры, расширение сети МФЦ и переселения граждан из аварийного жилого фонда.