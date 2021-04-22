Подгорица, , 16:52 — REGNUM Министерство финансов и социального обеспечения заявило, что Черногория имеет стабильные и устойчивые государственные финансы и может регулярно финансировать все свои долги и обязательства перед международными партнерами.

«Мы достигаем этого благодаря своевременной эмиссии облигаций, а также введению программного бюджета, который помог рационализировать и сократить ненужные расходы», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте министерства.

В правительственном департаменте заявили, что в результате недопонимания и политической раскрутки в предыдущие дни появилась неверная информация о том, что Черногория обратилась к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой взять на себя или выплатить ее долги китайским кредиторам.

В министерстве напомнили, что в бюджетном предложении на этот год предусмотрены средства на погашение и обслуживание всех кредитных обязательств.