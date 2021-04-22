Архангельск, , 16:52 — REGNUM В Архангельской области снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, за последние пять лет новые семьи обрели более тысячи детей.

«Сегодня в Архангельской области проживает чуть более 3,5 тысячи детей-сирот и юных северян, оставшихся без попечения родителей. Пять лет назад этот показатель был на тысячу человек больше. Подавляющее большинство детей устроено в новые семьи», — уточнили в ведомстве.

В региональном банке данных остаются 803 анкеты детей, которые нуждаются в семейной опеке.