Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Вооруженный ножом злоумышленник в доме на Васильевском острове Петербурга совершил нападение на 72-летнюю сестру советского и российского учёного-океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, член-корреспондента РАН Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова. Преступника поймали. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на пенсионерку было совершено поздним вечером 20 апреля в парадной дома 22 по 1-й линии Васильевского острова. По словам потерпевшей, на нее напал неизвестный мужчина и несколько раз ударил по голове. В руках злоумышленник держал нож, но требований никаких при этом не выдвигал.

Женщина была доставлена в медучреждение, где ей оказали первую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 59-летний уроженец Оренбургской области. Установлено, что злоумышленник руководствовался сложившимся у него неприязненным отношением к женщине. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — рассказали в Главке МВД.