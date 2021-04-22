Элиста, , 16:50 — REGNUM Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев оказался самым состоятельным чиновником по итогам 2020 года, несмотря на то, что его доходы за год сократились вдвое.

Согласно декларации Зайцева, его годовой заработок составил 4 млн 937 тыс. 452,10 рубля, учитывая доход от вкладов в банках. В собственности значатся земельный участок площадью 8 239 кв. метров, квартира площадью 88,9 кв. метра, два машиноместа площадью 14,7 кв. метра каждое, два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и Lexus LX570. В пользовании находятся земельный участок площадью 600 кв. метров и жилой дом площадью 154 кв. метра.

Супруга, заработавшая в 2020 году 1 млн 272 тыс. 779,86 рубля, владеет дачным участком площадью 1 174 кв. метра, доли в жилых строениях, доли в двух квартирах и два нежилых помещения. Также в её собственности — Mercedes-Benz GLE 400