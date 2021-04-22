Тамбов, , 16:47 — REGNUM В Тамбовской области 22 апреля подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области был зарегистрирован 31 тыс. 101 носитель вируса.

После выздоровления был выписан 28 тыс. 531 пациент, в том числе 70 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 455 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.