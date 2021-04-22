Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Петербургская биотехнологическая компания BIOCAD по разрешению Минздрава приступила к последнему этапу клинических испытаний оригинального препарата для лечения рассеянного склероза (РС). После положительного прохождения этой фазы испытания в течение пяти лет будет начата регистрация препарата, сообщили 22 апреля в пресс-службе компании.

«В ходе исследований I и II фазы он показал высокую эффективность: у пациентов снизилось число обострений и уменьшились проявления заболевания. Кроме того, по исследуемой схеме препарат вводится раз в полгода, что может повысить приверженность пациентов такому лечению», — говорится в сообщении.

Результаты III фазы позволят начать процедуру регистрации препарата, его выход на рынок ожидается в течение пяти лет.