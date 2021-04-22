Таллин, , 16:43 — REGNUM Тартуский университет выпустил первый в истории эстоно-украинских отношений учебник эстонского языка на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба университета, отметив, что новый учебник включает в себя как грамматические знания, так и тематический словарь.

Отмечается, что, хотя украинцы являются вторым по численности национальным меньшинством в Эстонии после русских, они до сих пор не могли учить эстонский язык на родном языке.

«Эстонцы не изучают какой-либо язык через родственный финский, поэтому было несправедливым, что украинцы должны были делать это через русский язык», — прокомментировала событие одна из создателей пособия, преподаватель эстонского языка во Львовском университете, почетный доцент Тартуского университета Хайнике Хейнсоо.

Первое пособие для обучения эстонскому языку на украинском языке называется «Розмовляємо естонською. Me raagime eesti keelt». Цель учебного пособия — показать, что эстонский язык не так уж сложен, и побудить украинцев изучать эстонский язык.

Материал выпущен в мягкой обложке и в формате А5, поэтому может удобно помещаться в сумке или кармане. Соавтором пособия выступил Максым Касьянчук, советник по стратегической информации ЭКОМИ.