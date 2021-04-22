Владимир, , 16:42 — REGNUM Во Владимирской области 22 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 31 тыс. 461 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 28 тыс. 853 пациента, в том числе 85 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 1071 человек. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.