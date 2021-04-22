Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Пентагон поставил в известность американских конгрессменов об атаках на военных США, при этом указав на Россию, как на главного подозреваемого. Об этом 22 апреля сообщает Politico со ссылкой на бывших представителей национальной службы безопасности страны.

В США проводилось расследование атак на своих военных по всему миру. В том рассматривается случай в Сирии осенью 2020 года, когда у нескольких американских офицеров появились симптомы гриппа.

В данной атаке подозревают Россию, но предъявить существенные доказательства крайне тяжело, поскольку симптомы могли быть вызваны множеством посторонних причин.

Еще одним непонятным случаем «атаки направленной энергии» является происшествие на Кубе в 2016 и 2017 годах, когда американские дипломаты ощутили внезапный звон и давление в ушах, потеряв слух и равновесие. Считается, что на американцев подействовала неустановленная звуковая волна, которая не прошла бесследно для их здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США осудили Россию за использование химоружия и призвали «задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением».

Напомним, что Россия, являющаяся с 1997 года участником Конвенции о запрещении химического оружия, сообщила о полной ликвидации своих запасов данного вида оружия еще 27 сентября 2017 года.