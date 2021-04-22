Киев, , 16:40 — REGNUM Шестой апелляционный административный суд Киева признал законным переименование Московского проспекта столицы Украины в проспект Степана Бандеры.

О соответствующем вердикте суда сегодня, 22 апреля, сообщил в комментарии прессе адвокат Вячеслав Якубенко, который участвовал в рассмотрении данного дела.

Адвокат отметил, что апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта Бандеры и ряда других улиц в Киеве.

Таким образом, соответствующее решение Киевсовета, принято в июля 2016 года, вновь признано полностью законным. Тогда за это решение проголосовали 87 из 97 присутствующих на заседании депутатов, против не высказался никто.

В июне 2019 года июня Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта, а также проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно, а в декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе первоначальные решения горсовета. В феврале 2021 года Окружной административный суд города Киев, который сейчас намерен ликвидировать президент Зеленский, вновь отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.