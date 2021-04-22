Тверь, , 16:39 — REGNUM Новые меры поддержки введут в Тверской области для лесопромышленной отрасли по инициативе губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Об этом говорилось 22 апреля на совещании совещание о развитии деревообрабатывающей промышленности, которое губернатор провёл в Пено.

«Регион должен действовать в нескольких направлениях. Нужно переводить нашу отрасль на производство продукции высокой добавленной стоимости, вовлекать в оборот все неиспользуемые лесные участки, при этом активно заниматься лесовосстановлением и контролировать использование ресурсов. Также необходимо системно поддерживать предприятия, которые реализуют продукцию на экспорт», — сказал Игорь Руденя на совещании.

В числе новых региональных мер по стимулированию развития лесопромышленного комплекса — предоставление производствам льготных займов до 50 млн рублей под 1,5% годовых и сроком до пять лет на обновление основных фондов, а также субсидии компаниям ЛПК на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов, исходя из ключевой ставки Центрального банка России 4,5%. Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время будет сформирована вся необходимая нормативная база, чтобы представители отрасли смогли воспользоваться заявленными мерами. Ключевым для лесопромышленного комплекса Тверской области губернатор Игорь Руденя также назвал кадровое обеспечение. Первым шагом модернизации профобразования региона стало закрепление колледжей за подведомственными министерствами области.

Губернатор призвал активнее включаться в процесс самих отраслевиков в качестве наставников, кураторов молодежи, предприятия — создавать комфортные условия для привлечения молодых специалистов на свои производства.

В регионе в период пандемии коронавируса был принят комплекс мер поддержки лесопромышленников. Так, предоставлена отсрочка платы аренды за использование лесов в части, поступающей в областной бюджет, платы за лесопосадочный материал. Сейчас поддержку компании могут получить через Фонд развития промышленности Тверской области, включая займы до 20 млн рублей по ставке 1,5% годовых на 1,5 года по программе «Оборотный капитал». Одной из компаний, получивших финансовую помощь по этой программе в 2020 году, стало ООО «Дискавери-Пено». Перед совещанием Игорь Руденя посетил это производство. Здесь выпускают пиломатериалы широкого ассортимента, дома из профилированного бруса, древесные топливные гранулы и другую продукцию. На фабрике проведена модернизация, в которую вложено около 140 млн рублей.

В Послании Федеральному Собранию РФ 21 апреля Президент Владимир Путин обозначил ряд направлений поддержки регионов, которые позволят увеличить инвестиционную активность, поддержать промышленные предприятия. На федеральном уровне принят целый комплекс решений по поддержке развития леспрома. В частности, по поручению президента с 1 января 2022 года вводится полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Приоритетное внимание уделяется переориентации ЛПК на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.