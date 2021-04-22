Прага, , 16:37 — REGNUM Численный состав посольства России в Праге будет снижен до количества чешских дипломатов в Москве, заявил 22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

По его словам, такое решение принято после того как Россия не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 выдворенных сотрудников ее посольства.

«Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого же уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге до того же числа, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российской стороне выделено время до конца мая для отъезда ее дипломатов», — сказал Кулганек.

По утверждению МИД Чехии, в его посольстве в Москве осталось пять дипломатов и 19 технических сотрудников, а в посольстве России в Праге — 27 дипломатов и 67 технических специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии выдвинули абсурдное обвинение в причастности спецслужб России к взрыву склада боеприпасов семилетней давности.

После этого Прага выслала 18 российских дипломатов, а Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии.

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