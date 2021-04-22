Варшава, , 16:37 — REGNUM 21 апреля житель польского Гданьска, который является гражданином Украины, обратился в местную полицию с жалобой, что двое незнакомых людей разбили битами его автомобиль и оскорбляли его в связи с его украинским происхождением. Об этом журналистам Dziennik рассказал пресс-секретарь местной полиции Магдалена Циска.

«26-летний гражданин Украины сообщил в полицию, что сидел в своем автомобиле, как вдруг двое незнакомых мужчин, обратив внимание на украинские номера машины, достали биты и стали бить его автомобиль. Они нанесли транспорту существенный вред — разбили окна, фары, бампер. Во время своих действий они оскорбляли мужчину по национальному признаку», — сообщила Циска.

Пресс-секретарь полиции добавила, что уже на следующий день полицейские установили двоих подозреваемых. Мужчин временно заключили под стражу, проводится проверка. В случае, если их вину установят, им грозит до 5 лет лишения свободы.