Москва, , 16:37 — REGNUM В России фиксируется «неплохой» спрос на отдых в период майских праздников. Об этом 22 апреля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя туриндустрии, запрет на перелеты в Турцию сильно изменил ситуацию на курортном рынке. Однако в целом ситуация развивается в весьма приемлемом для туроператоров ключе.

«В целом можно сказать, что майские праздники в этом году удались. Туроператоры фиксируют неплохой результат, как в плане количества туристов, так и в плане качества, в плане финансовых поступлений», — заявила Ломидзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Объём продаж турпутёвок на майские праздники обвалился на 70%