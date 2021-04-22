Таллин, , 16:34 — REGNUM Лишенные права напрямую избирать президента Эстонии жители страны предпочли бы видеть на этом посту бывшего премьер-министра, нынешнего спикера парламента Юри Ратаса. Об этом сообщила stolitsa. ee со ссылкой на социологический опрос фирмы Kantor Emor.

Среди предложенных пяти кандидатов участники опроса самую большую поддержку выразили председателю Центристской партии Юри Ратасу — 23% всех голосов. Нынешнего президента Эстонии Керсти Кальюлайд предпочел бы видеть на посту главы государства 21% опрошенных.

В списке возможных кандидатов были также политики Тармо Соомере, Март Хельме и Юлле Мадизе. В списке отсутствовали известные представители нацменьшинств Эстонии, в частности, нынешний мэр Таллина Михаил Кылварт.

Бывшего министра иностранных дел Эстонии Марину Кальюранд называли чаще всего, отвечая на вопрос, кого бы хотели видеть президентом Эстонии вне предлагаемого списка. За нее и других «внесписочных кандидатов» было отдано в итоге 7% голосов.

Подчеркивается, что 25% опрошенных не смогли высказать свое мнение или не имеют определенного предпочтения. В исследовании приняли участие 1232 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет, опрос проводился 15−21 апреля.

В Эстонии нет прямых президентских выборов. Главу государства выбирают в парламенте страны Рийгикогу простым голосованием. Нынешняя президент Керсти Кальюлайд была выбрана на пятилетний срок 82 голосами.