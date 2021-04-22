Варшава, , 16:31 — REGNUM Жителям Польши должен быть предоставлен выходной день, когда они будут проходить вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил 22 апреля глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Twitter.

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«Наша партия предлагает ввести выходной день для граждан, которые вакцинируются от COVID-19. Без вычета из заработной платы. В ближайшее время мы вынесем этот вопрос на обсуждение в Сейм», — отметил политик.

По его мнению, правило дополнительного выходного стало бы дополнительным стимулом для вакцинации среди тех, кто не стремится привиться от COVID-19, а также стало бы подстраховкой для тех, кто будет чувствовать побочные эффекты после прививки и не сможет полноценно работать.