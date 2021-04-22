Москва, , 16:30 — REGNUM Российский арбитр Павел Кукуян назначен на матч следующего тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Об этом 22 апреля сообщили на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС).

25 апреля в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги по футболу 2020/21 в Москве на стадионе «Открытие Арена» встретятся «Спартак» и ЦСКА. Транслироваться матч будет на канале «Матч ТВ».

21 апреля московский ЦСКА потерпел крупное поражение от «Локомотива» со счетом 0:3 в рамках ½ финала Кубка России. В финале Кубка России «железнодорожники» встретятся с «Крыльями Советов».

После 26 сыгранных туров ЦСКА, набрав 46 очков, занимает пятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 47 очками располагается двумя строчками выше.