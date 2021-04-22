Москва, , 16:34 — REGNUM Продажи путевок на майские праздники на 70% меньше аналогичных показателей 2019 года. Об этом 22 апреля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет как о выездном, так и о внутреннем туризме. Однако в разрезе российского рынка ситуация выглядит кардинально иначе.

«Есть и противоположная картина — резкий всплеск на внутренние курорты — на 25−50% вырос спрос. Вывод: наши туристы выбрали черноморский берег», — заявила Ломидзе.

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