Рига, 22 апреля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Несмотря на решение Еврокомиссии изменить скандальную ситуацию, при которой изготовленные западными концернами продукты питания для западных и восточных европейцев отличаются, ничего кардинально не изменилось.

Александр Зеленский. Высшего качества мороженое. Требуйте всюду. 1937

Об этом говорится в исследовании международной журналистской сети Investigate Europe, которая сравнила 24 продукта в 15 странах Евросоюза.

Были выбраны мороженое, замороженная пицца, печенье, соусы для пасты, шоколад и безалкогольные напитки одного и того же производителя и с одинаковыми этикетками. Название продуктов и имена производителей не сообщаются.

Выяснилось, что больше половины продуктов по-прежнему отличаются по своим вкусовым ощущениям и даже составу в зависимости от места реализации.

В 2011 году Словацкая ассоциация защиты прав потребителей проанализировала продуктовую корзину, состоящую из безалкогольных напитков, шоколада и растворимого кофе в лаборатории, где товары были куплены в восьми разных странах ЕС, и обнаружила, что по большинству товаров наблюдаются различия.

Такие же исследования провели Хорватия, Чехия, Словения и Венгрия, которые пришли к одинаковому выводу: товары западных производителей отличаются по месту их реализации — в странах Восточной Европы качество и вкусовые ощущения хуже.

Страны подняли этот вопрос в Брюсселе. Министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка заявил, что Восточная Европа устала быть «европейской мусорной корзиной». В 2017 году Еврокомиссия пообещала, что ситуация изменится.

«Я не могу согласиться с тем фактом, что в некоторых частях Европы — Центральной и Восточной Европе — людям продают продукты питания более низкого качества, чем в других странах, несмотря на то, что упаковка и бренды идентичны», — сказал тогдашний президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он добавил: «Словаки заслуживают того же количества рыбы в своих палочках, что и в других странах, а чехи заслуживают такое же количество какао в шоколаде, как и в других странах».