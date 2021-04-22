Мурманск, , 16:25 — REGNUM Мурманские власти изменили состав набора для новорожденных после жалоб северянок на его бесполезность.

Согласно опубликованному на сайте регионального правительства постановлению, с 1 июля 2021 года мурманские роженицы будут получать в подарок практичные вещи для малышей: конверт-одеяло, комбинезон, ползунки-слип, чепчик и варежки-антицарапки.

Ранее жительницы региона неоднократно высказывали в соцсетях недовольство набором от губернатора — в его состав входил светоотражатель, ростомер и буклеты с информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Мурманской области родилось более шести тысяч детей.