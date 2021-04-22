Москва, , 16:25 — REGNUM Чартерные рейсы в Египет для российских туристов не будут доступны на майские праздники. Об этом 22 апреля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Национальной службе новостей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель туриндустрии отметила, что к такому выводу она пришла, изучив несколько источников.

«На майские праздники Египта, скорее всего, не будет. Это направление откроют, вероятно, во второй половине мая. И это вносит коррективы», — заявила Ломидзе.

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