Мадрид, , 16:23 — REGNUM Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вариант введения санкций против мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» в виде дисквалификации из розыгрыша Лиги Чемпионов следующего сезона. Об этом сообщила испанская газета As.

19 апреля двенадцать европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Среди этих двенадцати клубов были «Реал» и «Ювентус». Кроме того, два эти клуба выступали в качестве инициаторов создания нового турнира.

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов мадридский «Реал» вышел в полуфинал, где в рамках двухматчевого противостояния сразится с лондонским «Челси».

В рамках испанской Примеры «сливочные» после 32 сыгранных матчей с 70 набранными очками расположились на первой позиции.