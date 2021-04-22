Киев, , 16:23 — REGNUM На подконтрольной Украины территории бывшей Луганской области, в городе Рубежное, днем 22 апреля произошел масштабный пожар на территории одной из воинских частей.

Об этом сообщила пресс-служба «Луганской облгосадминистрации» (ведомство, контролирующее территорию и подчиняющееся Киеву).

По предварительным данным, в воинской части произошло несколько взрывов и возгорание бензовоза. Глава облгосадминистрации Сергей Гайдай попросил горожан «сохранять спокойствие», отметив, что ситуация в целом под контролем.

Между тем, СМИ цитируют очевидцев, которые сообщают, что пламя перекинулось на близлежащие здания и еще как минимум семь грузовиков. Сообщается, на территории части слышны звуки, похожие на выстрелы и взрывы.

Согласно официальной информации, пострадал один военнослужащий ВСУ, которого уже госпитализировали в реанимационное отделение Кременской больницы. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Город Рубежное входит в состав Лисичанско-Северодонецкой агломерации, его население составляет 50−60 тыс. человек.