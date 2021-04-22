Москва, , 16:22 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 16 апреля составил $583,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 9 апреля международные резервы страны составляли $580,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $3,2 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Согласно данным ЦБ, на начало апреля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $435,98 млрд, специальные права заимствования — $6,88 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,17 млрд, монетарное золото — $125,29 млрд.